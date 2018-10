(ANSA) – WASHINGTON, 9 OTT – Il rapper afro-americano Kanye West e’ stato invitato giovedì alla Casa Bianca per un pranzo con il presidente Donald Trump e un incontro con il genero-consigliere. In agenda “la ripresa manifatturiera in America, la riforma delle carceri, come prevenire la violenza delle gang e cosa puo’ essere fatto per ridurre la violenza a Chicago”. Lo rende noto la Casa Bianca. West, un sostenitore del tycoon, e’ sposato con la star dei reality Kim Kardashian, che ha gia’ avuto udienza alla Casa Bianca per perorare la causa della grazia di una detenuta.