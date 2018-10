(ANSA) – OSAKA (GIAPPONE), 9 OTT – “Adesso arrivano due sfide molto difficili contro Russia e Stati Uniti. Abbiamo già affrontato le russe in stagione e sappiamo che sono una squadra forte. Dovremo giocare al massimo perché anche loro sono ancora in lotta per la qualificazione”. Dopo aver mostrato contro la Thailandia di aver recuperato dal problema agli addominali che l’aveva condizionata in precedenza, l’azzurra Elena Pietrini suona la carica alle compagne di nazionale impegnate nei Mondiali di volley. “Dopo le sette vittorie consecutive il morale è molto alto nel gruppo – aggiunge -, però non ci montiamo la testa: la concentrazione deve rimanere altissima. Uno dei nostri punti di forza è l’unione della squadra, sia fuori che dentro il campo”.