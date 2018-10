(ANSA) – POMPEI (NAPOLI), 9 OTT – Vigili urbani impiegati in orari straordinari per grandi manifestazioni a Pompei: d’ora in poi potranno essere pagati anche dai privati. E’ quello che ha deciso il Consiglio comunale di Pompei deliberando un tariffario per il lavoro straordinario del corpo di Polizia Municipale da impiegare per iniziative di soggetti pubblici e privati che contemplino la disciplina della viabilità e dell’ordine pubblico sul territorio comunale, e che assicurino un introito economico per gli organizzatori e i promotori. Nel dettaglio si va da un minimo di circa 18 euro all’ora (per vigili urbani di livello contrattuale basso nei giorni feriali) a un massimo di circa 36 euro ad ora (per i dirigenti del corpo di Polizia municipale, nei giorni festivi). Anche i veicoli necessari all’intervento dei caschi bianchi ha un costo: 50 euro giornaliero per l’auto e 30 per la moto. Sono escluse le celebrazioni religiose e politiche.