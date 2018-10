CARACAS.- Los economistas José Manuel Puente y Ronald Balza realizaron un análisis de la situación, además describieron como un error el hecho de que el presidente Nicolás Maduro anclara precios y salarios al Petro.

Luego de que Puente explicara que hasta el momento el Petro es una moneda inexistente dijo que “no se puede amarrar los sueldos de los venezolanos a algo que no existe”.

Respecto a los resultados de la inflación suministrados por la AN, en el cual sitúa el índice de precios a 233,3% en septiembre, resaltó que “Venezuela ya tiene 11 meses en hiperinflación”.

Puente insistió en que “la hiperinflación restringe la capacidad de compra y la gente busca alternativas para satisfacer sus necesidades”.

“Si el Gobierno no comienza a tomar medidas económicas para frenar la emisión de dinero inorgánico y recuperar la confianza en la moneda local, la hiperinflación seguirá presente en la vida de los venezolanos, pues no tiene techo y puede seguir empeorando”, advirtió.

Cuestionó que cuando Maduro dice “hay que ahorrar en oro, yo me pregunto ¿por qué no en bolívares soberanos? El plan no está destinado a frenar la inflación”, concluyó.