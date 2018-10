ROMA. – Lo schermidore Davide Di Veroli ha vinto il titolo olimpico nella spada alle Olimpiadi Giovanili in corso a Buenos Aires. Si tratta del primo successo italiano in Argentina, dopo le sette medaglie conquistate nei primi due giorni di gare (quattro argenti e tre bronzi). L’azzurro, portabandiera della squadra alla cerimonia di apertura di sabato scorso, ha dominato la sua specialità, concludendo con un netto 11-4 in finale contro il tedesco Veltrup, mentre nella sfida precedente aveva superato l’egiziano Elsayed per 15-9.

Di Veroli onora così il ruolo di alfiere, confermando la tradizione a cinque cerchi azzurra a livello giovanile: tutti i portabandiera delle edizioni estive, da Singapore a Buenos Aires, sono infatti andati a medaglia. “Sono felicissimo anche se non ero partito come avrei voluto – ha commentato lo spadista romano -, ma ho recuperato la concentrazione strada facendo e sono riuscito a fare bene. Dedico questa medaglia alla mia famiglia e ai miei maestri ma anche ai ragazzi della palestra e a chi ha fatto il tifo per me”.