Dal suo esordio sul piccolo schermo sono passati quasi trent’anni. Da allora Antonella Elia ha lavorato con grandissimi nomi della tv italiana, basti pensare a Corrado, Mike Bongiorno, Raimondo Vianello. Oggi per lei i numeri uno del piccolo schermo sono “Carlo Conti e Fabio Fazio” come ha spiegato in un’intervista rilasciata al nostro giornale.

Dopo aver vinto qualche anno fa “L’Isola dei famosi” e partecipato l’anno scorso a “Pechino Express”, la simpatica showgirl è adesso tra i protagonisti di “Tale e Quale Show”, il seguitissimo programma di Rai1 condotto da Carlo Conti. Ed Antonella nelle scorse settimane si è così trasformata in personaggi amatissimi dal grande pubblico tra cui Madonna, Raffaella Carrà e Sandra Mondaini in versione Sbirulino.

“Tale e Quale Show è l’ultimo grandissimo varietà – ha detto a ‘La Voce d’Italia tv’ – quello che non si fa più, dove si costruisce il momento artistico di tre minuti in una settimana. E’ davvero il varietà in assoluto, la nostra Canzonissima”. E intanto “Tale e Quale Show” si conferma trasmissione di riferimento della tv italiana, seguitissima anche su Rai Italia.

Video intervista di Emilio Buttaro