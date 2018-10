L’Italia Con Voi è il nuovo programma ideato e prodotto da Rai Italia per gli italiani nel mondo, che raccoglie e arricchisce l’eredità di “Community-L’altra Italia”.

Padrona di casa è Monica Marangoni, già conosciuta per la conduzione di varie trasmissioni Rai. Al pianoforte Stefano Palatresi, apprezzato fin dalla sua collaborazione a Quelli della Notte. Con la partecipazione di Gianni Ippoliti nelle vesti di Dante Alighieri.

L’Italia con Voi ha l’onore di fregiarsi di “programma recommended by Renzo Arbore”.

In onda tutti i pomeriggi su Rai Italia, dal lunedì al venerdì, con una formula originale e rinnovata, per 90 minuti ricchi di ospiti e servizi dal mondo e dall‘Italia.

Terza puntata, martedì 9 ottobre, del programma dedicato agli italiani all’estero. Accolto in studio da Monica Marangoni, il presidente della sezione tessile di Unindustria, Stefano Dominella, fa un breve excursus sulla storia della moda italiana e del Made in Italy, mentre Italo Marseglia, stilista italiano emergente racconta l’attività del Club della Creatività, che nasce per affiancare e sostenere la crescita imprenditoriale dei tanti giovani talenti dell’industria della moda.

In questa puntata, il direttore del giornale online “We The Italians”, Umberto Mucci, parla del documentario “Italian American Baseball”, presentato presso il Centro Studi Americani a Roma; Monica Marangoni, incontra, poi, l’atleta Filippo Tortu, astro nascente dell’atletica leggera nazionale, diventato il primo italiano a correre i cento metri in meno di 10 secondi; e infine, Loretta Cavaricci, giornalista di RaiNews24 e Elena Anticoli De Curtis, nipote del grande Totò e presidente dell’Associazione Antonio De Curtis, ci parlano del principe della risata, partendo dal libro scritto insieme sul grande artista: “A Napoli con Totò”.

In studio anche Michele Bertocchi, l’esperto web-social per gli approfondimenti tratti dalla rete sugli argomenti della puntata.

In questa puntata, anche l’esordio della rubrica “Di Bella nel mondo”. Antonio Di Bella, corrispondente da New York e da Parigi, poi direttore del Tg3 e Rai Tre e ora direttore dal 2016 di Rainews24, dialoga con Monica sui temi di attualità.

Per le storie dal mondo si comincia da New York, al Central Park, dove incontriamo Antonio Monda, direttore della Festa del Cinema di Roma e docente di cinema alla NYU, che ci racconta il rapporto intercorso tra la stampa e il cinema attraverso alcuni film attualmente in uscita. Poi si va a Johannesburg, dove vive il campione di lancio del peso Orazio Cremona. Si conclude a Charleston, negli Stati Uniti, con l’incontro di Giorgio Corbella, l’‘erede’ della celebre famiglia Colla, una famiglia che ha qualcosa di molto importante in comune con Totò: la passione per le marionette e i loro ipnotici movimenti.

Programmazione Mercoledì 10 Ottobre:

Rai Italia 1 (Americhe)

NEW YORK/TORONTO h17.00

BUENOS AIRES h18.00

SAN PAOLO h18.00

Rai Italia 2 (Australia – Asia)

PECHINO/PERTH h13.45

SYDNEY h16.45

Rai Italia 3 (Africa)

JOHANNESBURG h17.45

