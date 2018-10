(ANSAmed) – SOFIA, 10 OTT – Un nuovo arresto la notte scorsa per l’omicidio a Russe della giornalista Viktoria Marinova. Secondo fonti della radio pubblica bulgara Bnr, un rom 21enne sospettato dell’assassinio è stato arrestato in Germania, a 60 chilometri da Amburgo. Stando alle ricostruzioni dei media domenica scorsa si sarebbe rifugiato da sua madre che vive e lavora in Germania. Nella sua abitazione, nel quartiere dei rom a Russe, sono stati trovati abiti con tracce del sangue della reporter, stuprata e uccisa sabato scorso.