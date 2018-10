(ANSA) – ROMA, 10 OTT – “La manovra non cambia perchè lo spread o Bankitalia dicono che non devo toccare la Fornero, io vado diritto. Non torniamo indietro”. Lo ha detto il ministro dell’Interno Matteo Salvini ad ‘Agorà’ su Rai3. “Non vogliamo certo chiedere l’oro per la Patria. Ma aiutare chi investe nei titoli italiani è nostra convinzione da anni e c’è nel contratto di Governo. E’ possibile pensare a nuove emissioni di titoli facendo pagare meno tasse a chi investe nel proprio Paese”, ha aggiunto il titolare del Viminale.