(ANSA) – ROMA, 10 OTT – Vedo che nella manovra di flat tax non se ne parla più. Doveva essere una flat tax al 15%, e per tutti, forse sarà solo per le partite Iva. Della pace fiscale se ne parla ma non c’è una riga nella manovra, ci sarà forse un decreto, al momento mi pare di capire che sia la rottamazione ter: Salvini e Di Maio dovrebbero pagare i diritti d’autore a Renzi. Siamo ancora di fronte ad una semplice rottamazione delle cartelle, quindi tanti annunci ma niente di concreto”. Lo ha detto Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera, intervenendo a “Radio Anch’io”, su Radio Uno.