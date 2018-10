(ANSA) – ROMA, 10 OTT – Non ha vinto la FedEx Cup e non ha conquistato il titolo di miglior giocatore dell’anno. Ma Justin Thomas può comunque sorridere, è lui infatti il player campione d’incassi del PGA Tour 2018. Il 25enne di Louisville con 8.694.821 dollari ha battuto la concorrenza di Dustin Johnson, leader mondiale, con un margine sottile, appena 237.469 dollari in più. Ancora un riconoscimento per lo statunitense, tra i più positivi a Parigi nella disfatta Usa in Ryder Cup.