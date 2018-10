(ANSA) – ROMA, 10 OTT – “Le frodi sono in grado di intaccare quella istituzione invisibile su cui poggia lo sviluppo del nostro sistema economico: la fiducia. La fiducia verso l’Italia, la fiducia verso le imprese italiane, ma anche la fiducia dei cittadini italiani nei confronti delle Istituzioni – nazionali e comunitarie -, la fiducia verso il futuro”. Lo afferma il Presidente del Senato, Maria Elisabetta Alberti Casellati, aprendo i lavori in occasione della presentazione della Relazione annuale al Parlamento del Comitato nazionale per la repressione delle frodi nei confronti dell’Unione Europea – Anno 2017. “Bisogna quindi- prosegue – perseverare nella lotta per la legalità, strettamente connessa alla qualificante fase della progettazione, attraverso la quale dobbiamo dimostrare di saper investire in maniera virtuosa tutte le risorse a disposizione. Penso al Piano nazionale per la sicurezza e la legalità nelle regioni più svantaggiate”.