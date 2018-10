(ANSA) – TRIESTE, 10 OTT – “Dopo 50 anni di attività sul mare abbiamo pensato di fare qualcosa di concreto lanciando la Charta Smeralda, un decalogo per iniziare a difendere quello che abbiamo per troppo tempo distrutto: il mare”. Lo ha detto Jan Pachner, segretario generale dello Yacht club Costa Smeralda, a bordo di Viriella, la barca più grande che prenderà parte alla 50/ma edizione della Barcolana. Lo Yccs proprio lo scorso anno ha lanciato la ‘One ocean foundation’ che ha come primo obiettivo quello di sensibilizzare la popolazione sulla tematica ambientale. “C’è troppa ignoranza – ha aggiunto Pachner – visto che nessuno sa che il 50% dell’ossigeno arriva proprio dal mare”. Due i testimonial dell’iniziativa, Alex Bellini, che ha attraversato a remi l’Atlantico e il Pacifico, e Mauro Pelaschier che quest’anno ha circumnavigato l’Italia per presentare il progetto.