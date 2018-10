(ANSA) – ROMA, 10 OTT – Geoffrey Kondogbia ha scelto: l’ex centrocampista dell’Inter, da una paio di stagioni punto di forza del Valencia, ha accettato di indossare la maglia della Nazionale della Costa d’Avorio, rinunciando a quella della Nazionale francese. Kondogbia debutterà dopodomani in una partita di qualificazione alla Coppa d’Africa, contro la Repubblica Centrafricana. Nato a Nemours, nell’Ile-de-France, Kondogbia ha vestito per cinque volte la maglia della Francia, ma tutte le volte in amichevole.