(ANSA) – ROMA, 10 OTT – “José Mourinho ha le qualità giuste per vincere la Champions League”. Parola di Zlatan Ibrahimovic che, in un’intervista al Mirror, prende le difese dell’allenatore portoghese, sulla graticola dopo le ultime defaillances del ‘suo’ Manchester United, squadra nella quale Ibra ha di recente giocato prima del trasferimento nel campionato statunitense, proprio alle dipendenze dell’attuale tecnico. “Mourinho – ha ammesso l’attaccante svedese, che oggi gioca nei Los Angeles Galaxy – è l’allenatore giusto per questo club e per questa squadra. Ma non può certo fare miracoli con questo organico a disposizione che, secondo me, non è forte abbastanza”.