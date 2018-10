(ANSA) – ROMA, 10 OTT -“Se serve una nuova discarica a Roma? Nelle scelte di tutti i giorni mi sento di dire che dobbiamo spingere su altri percorsi, come la differenziata, che ci aiutano. Però ovviamente facciamo fare il lavoro al sindaco e al presidente della Regione”. Così il ministro dell’Ambiente Sergio Costa dopo l’incontro con la sindaca di Roma Virginia Raggi interpellato sulla posizione espressa dalla stessa Raggi che ha detto no a nuove discariche a Roma e provincia. Solo lo scorso week end la prima cittadina aveva espresso la sua contrarietà a realizzare nuove discariche nel territorio cittadino e nella città metropolitana prospettando la necessità di superare la logica degli Ato (gli ambiti territoriali ottimali in cui vige il principio dell’autosufficienza nello smaltimento) e utilizzare gli impianti esistenti in un’ottica di ‘interscambio’ a livello nazionale. Obiettivo: accelerare sulla raccolta differenziata e realizzare impianti ad hoc.