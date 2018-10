(ANSA) – FOGGIA, 10 OTT – “Quei video parlano da soli, basta vederli attentamente. E’ chiaro che non ci sono calci e pugni. Ma ci sono due poliziotti accerchiati da più di 50 persone che hanno cercato tantissime volte di sottrarre all’arresto il cittadino gambiano che si era reso responsabile del reato”. Lo afferma all’ANSA il segretario provinciale del Sindacato autonomo di polizia (Sap) di Foggia, Peppino Vigilante, dopo la pubblicazione da parte del Comitato Campagne in lotta e della testata online ‘Terre di Frontiera’ di alcuni video sull’arresto di Omar Jallow, il cittadino gambiano di 26 anni al quale è stata ora negata la protezione umanitaria. Nei giorni scorsi il Sap aveva diffuso un comunicato in cui affermava che due agenti erano stati aggrediti ripetutamente con calci, pugni e oggetti contundenti da circa 50 migranti che volevano impedire l’arresto del gambiano nelle campagne di Borgo Mezzanone.