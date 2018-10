(ANSA) – FOGGIA, 10 OTT – “Non c’è stata alcuna vile aggressione” da parte dei migranti alla polizia nelle campagne di Borgo Mezzanone (Foggia), ma “semplicemente un tentativo di scongiurare l’arresto brutale di una persona trascinata per diversi metri, mentre era già ammanettata, e poi legata alla ruota posteriore della volante della Polizia”. Lo comunica il Comitato lavoratori “Campagne in lotta”, pubblicando su Facebook un video dei concitati momenti dell’arresto, e replicando alle notizie diffuse nei giorni scorsi dal sindacato di polizia Sap. Il sindacato ha riferito che due agenti sono stati aggrediti con calci, pugni e oggetti contundenti da circa 50 migranti che volevano impedire l’arresto del gambiano Omar Jallow che poi è stato portato via dalla polizia e al quale è stata ora negata la protezione umanitaria.