(ANSA) – UDINE, 10 OTT – “Simone Scuffet è con noi dall’Under 15, lo conosciamo a memoria, ha passato dei momenti difficili, ma ne sta uscendo bene, speriamo dia continuità a queste sue ottime prestazioni, poi farà sicuramente parte del nostro gruppo. Conosco il ragazzo, so quello che ha sofferto e sta finalmente dimostrando il proprio valore”. Lo ha detto il ct della Nazionale Under 21, Luigi Di Biagio, a Udine, a margine della conferenza stampa di presentazione dell’amichevole di domani contro il Belgio. Nella selezione per le due amichevoli (la seconda il 15 ottobre a Vicenza, contro la Tunisia) è stato convocato anche l’altro giocatore dell’Udinese, il centrocampista Rolando Mandragora. “Sono importanti per noi, perché fanno parte del nostro percorso già da diversi anni”, ha aggiunto il tecnico, senza anticipare se domani saranno in campo. “Speriamo venga tanta gente – ha auspicato – sarà una partita di livello, bella, il Belgio è una grande squadra”.