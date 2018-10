(ANSA) – FIRENZE, 10 OTT – Il codice giallo per temporali su costa e Arcipelago è stato emesso per domani, giovedì 11 ottobre, dalla Sala operativa unica della protezione civile regionale. Previsti possibili temporali forti, associati a colpi di vento e grandinate a partire dalle prime ore e per l’intera giornata, su Arcipelago, fascia costiera e zone adiacenti. A causa dell’avvicinamento della zona di bassa pressione tra Corsica e Sardegna che interessa le zone costiere e l’Arcipelago, la protezione civile ha emesso lo stato di vigilanza su queste zone.(ANSA).