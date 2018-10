(ANSA) – ROMA, 10 OTT – L’Istituto per il credito sportivo e la Federazione italiana tiro a volo (Fitav) hanno firmato il protocollo d’intesa ‘Top of the sport’. A siglare l’accordo il presidente Ics, Andrea Abodi, e il numero uno della Fitav, Luciano Rossi. L’obiettivo è garantire le migliori condizioni di efficienza e sicurezza ad atleti e appassionati, attraverso impianti e attrezzature all’avanguardia. “Ringrazio il presidente Abodi e il Credito sportivo per la stipula di questa convenzione – ha dichiarato Rossi – che garantirà un accesso privilegiato e veloce a risorse fondamentali per attività”. Il presidente dell’Ics, Andrea Abodi, si è detto “orgoglioso dell’accordo di collaborazione con la Fitav, che rappresenta un mondo affascinante e ricco di contenuti sportivi”, garantendo alla federazione e alle società affiliate “il nostro impegno per contribuire alla crescita e allo sviluppo delle attività e dei progetti”. L’accordo con il Credito sportivo avrà durata triennale.