(ANSA) – ROMA, 10 OTT – La 76/a edizione dell’Open d’Italia si giocherà nell’Olgiata Golf club a Roma, dal 10 al 13 ottobre 2019. Nel Lazio, dove nel 2022 verrà disputata la Ryder cup (teatro il Marco Simone Golf & Country club), torna per la 6/a volta nella storia la massima competizione nazionale di golf. Il torneo, inserito nelle Rolex series dell’European Tour, metterà nuovamente in palio 7 milioni di dollari, montepremi che manterrà fino al 2027. Era dal 2002, anno del primo successo di Ian Poulter (Mister Ryder cup), che il torneo non si disputava sul green dell’Olgiata Gc. Inaugurato nel 1961, il percorso di gara a 18 buche è stato disegnato dall’architetto inglese C. Kenneth Cotton, salvo poi essere restaurato successivamente nel 2012 da Jim Fazio.