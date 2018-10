(ANSA) – ROMA, 10 OTT – La partnership tra Barcolana e One Ocean foundation è stata presentata a bordo dello yacht Viriella, ormeggiato di fronte a piazza Unità d’Italia: con in suoi 118 piedi (36 metri) è la barca più lunga mai iscritta alla Barcolana, parteciperà alla 50/a regata più numerosa del mondo come portabandiera One Ocean foundation, grazie alla disponibilità dell’armatore, socio dello Yacht club Costa Smeralda, Vittorio Moretti. Al timone di Viriella ci sarà Mauro Pelaschier, ambasciatore della Fondazione One ocean. L’ex timoniere di Azzurra chiude idealmente il ‘Periplo per la salvaguardia del mare’ compiuto con lo sloop classico Crivizza, partito a fine giugno dalla sede della Società velica Barcola e Grignano, concluso nello Yacht club italiano a Genova. “In mare ho trovato davvero tanta spazzatura, soprattutto plastica. E quella che galleggia è solo una piccola parte, perché il grosso è ormai sul fondo e non sappiamo per quanto continuerà a danneggiare, forse irreparabilmente, l’ecosistema”, ha detto Pelaschier”.