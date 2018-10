(ANSA) – MILANO, 10 OTT – “La vittoria contro il Tottenham ci ha resi consapevoli della nostra forza e da lì in poi ogni giorno la dimostriamo”. Lo ha detto l’attaccante dell’Inter, Matteo Politano, intervistato da Sport Mediaset. “Il mio esordio all’Inter non è stato facile – ha proseguito -. Con il passare del tempo è andata sempre meglio e ora posso dire di essere molto contento della mia scelta. Rispetto a Sassuolo, l’Inter è un’altra categoria: giocare a San Siro cambia tutto”. “Partecipare alla Champions League è fantastico, scendere in campo con 60.00 persone fa un effetto speciale – le parole di Politano -. Siamo tutti molto contenti che i tifosi ci seguano e cerchiamo ogni giorno di rendere loro orgogliosi. Spalletti? Lavora tanto sul campo e questa è la cosa più importante”, ha concluso l’attaccante dei nerazzurri.