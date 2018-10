(ANSA) – BRUXELLES, 10 OTT – “I negoziati questa settimana proseguono giorno e notte”, nello spirito del “nostro obiettivo che sia trovato un accordo” rapidamente “se andiamo sino in fondo a questi negoziati in occasione del vertice Ue mercoledì prossimo”. Lo ha affermato il capo negoziatore Ue Michel Barnier parlando agli imprenditori europei di Eurochambres. I nodi che restano aperti sono invariati: i controlli alla frontiera irlandese sulle merci e la tutela delle indicazioni geografiche protette per i prodotti agroalimentari europei. (ANSA).