(ANSA) – ROMA, 10 OTT – “Dall’incontro con le aziende partecipate viene fuori che con la riforma quota 100 ci sarà più di un’assunzione per ogni pensionato e molte aziende stabilizzeranno poi i dipendenti grazie al decreto legge dignità”. Lo afferma il vicepremier Luigi Di Maio parlando con cronisti fuori da Palazzo Chigi dopo la cabina di regia con le partecipate di Stato. “Gli imprenditori, quindi chi fa impresa non qualche burocrate, ci ha detto che superando la legge Fornero si creeranno decine di migliaia di posti di lavoro”, ha dichiarato l’altro vicepremier Matteo Salvini, parlando assieme a Di Maio e al premier Giuseppe Conte. “Questa – ha aggiunto Salvini – è la promozione che mi interessa, che coloro che fanno impresa garantiscano nei prossimi mesi migliaia di assunzioni”. “Noi vogliamo essere promossi dai cittadini italiani non da altri”, ha detto ancora Di Maio.