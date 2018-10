(ANSA) – GENOVA, 10 OTT – “Mi sono molto emozionato a venire qui come allenatore della nazionale ucraina. Sono molto contento per come è andata la partita, oltre che per il risultato”. Così Andriy Shevchenko nel dopo partita di Italia-Ucraina. “Nel primo tempo noi non meritavamo i complimenti, la squadra non ha giocato bene contro l’Italia – aggiunge ‘Sheva’ -. Siamo riusciti a reagire nel secondo tempo, dopo essere andati sotto un gol abbiamo trovato le giuste idee per mettere l’Italia un po’ in difficoltà”.