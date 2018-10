CARACAS – Oggi, si disputeranno le gare d’andata della Coppa Venezuela e Zulia, Zamora, Deportivo Anzoátegui ed Aragua scenderanno con un sogno: conquistare un posto nella finale!

A Maracaibo, lo Zulia di Francesco Stifano se la vedrà con lo Zamora. I neroazzurri sono arrivati in semifinale dopo aver superato: Titanes Fútbol Club (globale 2-1), JBL Zulia (3-0) e Carabobo (3-3, neroazzi favoriti dai gol fuoricasa).

La formazione lagunare, non vive un buon momento in Primera División, per questo motivo non vuole farsi sfuggire l’occasione di approdare in finale e giocarsi un posto nella Coppa Sudamericana.

Dal canto suo, i campioni in carica, si sono sbarazzati di ULA Fútbol Club (3-2), Deportivo Táchira (3-2) e Llaneros de Guanare (3-1). Quando mancano quattro giornate al termine, lo Zamora é tra le prime otto, posto che gli consentirebbe di qualificarsi per i playoff.

La città di Puerto La Cruz farà da cornice a l’altra semifinale dove si sfideranno Deportivo Anzoátegui ed Aragua. In questo derby cromático le due formazioni scenderanno in campo con l’intenzione di pulire l’immagine in un semestre dove i risultati non sono stati positivi.

Gli orientali, in questa edizione di Coppa Venezuela, si sono sbarazzati di Margarita (globale di 4-1), Angostura (2-0) e Deportivo La Guaira (globale 2-2 e 3-2 dopo i calci di rigore). Mentre in campionato, grazie alla cura Jobanny Rivero si sono ripresi e stanno poco a poco tirandosi fuori dalla zona retrocessione.

L’Aragua é arrivato in semifinale dopo aver buttato fuori il Libertador FC (4-2), Caracas (3-0) ed Atlético Venezuela (4-1). Nel Torneo Clausura, la squadra della ciudad jardín, ha poche possibilità di approdare all’Octagonal.

(di Fioravante De Simone)