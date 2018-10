CARACAS – Gli allenatori Mikel Etxarri e José María Amorrortu hanno annunciato la lista dei convocati della selezione di Euskadi per sfidare il Venezuela, venerdì, sul campo dello stadio Mendizorroza.

Dei 18 convocati, 8 faranno il loro esordio con la casacca dell’ Euskal Selekzioa. I debuttanti sono: Iñaki Williams (Athletic Club), Martín Aguirregabiria (Deportivo Alavés), Anaitz Arbilla (Eibar), Jon Ander Serantes e Mikel Vesga (Leganés), Aritz Elustondo, Jon Bautista e Luca Sangalli (Real Sociedad).

Il giocatore on più gettoni con la maglia della nazionale vasca é Aritz Aduriz del Athletic Club che festeggerà la sua undicesima convocazione, alle sue spalle ci sono Asier Riesgo, dell’Eibar, con 10 presenze.

Il Bilbao e la Real sociedad sono le squadre con più giocatori tra i convocati con cinque giocatori ognuna. Deportivo Alavés e Leganés presteranno ognuna tre giocatori alla nazionale; completerà la lista l’Eibar con due.

Questo sarà il terzo confronto ufficiale tra la Vinotinto e l’Euskal Selekzioa. La prima gara si é disputata il 20 giugno 2010 a San Cristóbal, pochi giorni prima dell’inizio della Coppa America che quell’anno era organizzata dal Venezuela.

Nel match disputato nello stadio Pueblo Nuevo ad avere la meglio fu la formazione ospite che vinse per 3-4. Per l’ Euskal Selekzioa lasciarono il segno Etxeberría (doppietta), Aduríz e Gabilondo. Mentre per la Vinotinto segnaro i gol Juan Arango (doppietta) e José “Buda” Torrealba.

Queste due nazionali si sfidarono nuovamente il 29 dicembre 2010, ma questa volta fu sul campo dello stadio San Mamés. I padroni di casa s’imposero per 3-1.

Nello stadio dell’Athletic Bilbao i primi a pasarse in vantaggio furono i venezuelani grazie ad un gol di Vizcarrondo al 31esimo. Poi nella ripresa ci fu la rimonta dell’Euskal Selekzioa con le reti di Gurpegui (55’), Labaka (70’) e Muniain (86’). Quel giorno sul campo di San Mamés c’era l’italo-venezuelano Giacomo Di Giorgi.

Il 16 ottobre, a Barcellona, la Vinotinto continuerà la sua preparazione per la Coppa America 2019 e le qualificazioni per il mondiale Catar 2022 con la sfida con gli Emirati Arabi. Con la selezione che ha partecipato al mondiale Russia 2018 non ci sono precedenti ufficiali.

Questa la lista dei convocati della Euskal Selekzioa

Portieri: Asier Riesgo (Eibar) e Jon Ander Serantes (Leganés)

Difensori: Iñigo Martínez, Yuri Berchiche (Athletic Club); Aritz Elustondo (Real Sociedad); Anaitz Arbilla (Eibar); e Martín Aguirregabiria (Alavés)

Centrocampisti: Dani García (Athletic); David Zurutuza, Asier Illarramendi, Luca Sangalli (Real Sociedad); Mikel Vesga y Javier Eraso (Leganés); Manu García, Ibai Gómez (Alavés)

Attaccanti: Aritz Aduriz, Iñaki Williams (Athletic Club); Jon Bautista (Real Sociedad)

(di Fioravante De Simone)