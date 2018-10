CARACAS – Tutto é pronto per l’inizio della stagione 2018-2019 della Liga Venezolana de Baseball Profesional (LVBP). A Caracas, si é svolta la conferenza stampa per presentare il campionato che prenderà il via venerdì e che si giocherà in onore di Domingo Carrasquel.

All’evento erano presenti Juan José Ávila, presidente della LVBP, insieme a Domingo Santander e Esteban Palacios, vicepresidenti. Nella conferenza stampa c’erano i rappresentanti delle otto protagonista della “pelota venezolana”: Luis Rodolfo Machado (Águilas del Zulia), Yves Hernández (Bravos de Margarita), Rafael Gruszka (Caribes de Anzoátegui), Carlos Miguel Oropeza (Cardenales de Lara), José Manuel Fernández (Leones del Caracas), Carlos Guillén (Tigres de Aragua) e gli italo-venezuelani Roberto Ferrari (Navegantes del Magallanes) e Luis Blasini (Tiburones de La Guaira).

“Il baseball é un patrimonio nazionale e una passione che abbiamo tatuata nel cuore! Per questo motivo ci riempie d’orgoglio presentare una nuova stagione. Questo sarà il 74esimo e poche organizzazioni nel paese possono presumere questo record” – ha dichiarato Juan José Ávila, presidente della LVBP aggiungendo – “Voglio ringraziare il supporto del governo, tramite lo sponsor PDVSA, che ci ha permesso di poter organizzare questo campionato. Noi abbiamo bisogno dei dollari per poter tirare avanti la carretta”.

La ditta petrolifera di stato ha apportato 12 milioni di dollari da dividere tra le otto squadre e 4.2 per organizzare la Serie del Caribe, che nel 2019 sarà ospitato dallo stadio Antonio Herrera Gutiérrez di Barquisimeto.

Il campionato 2018-2019 della Liga Venezolana de Baseball Profesional sarà trasmesso da sei emittenti televisivi IVC, Globovisión, Meridiano, TLT, Directv e TVES. Questo consentirà a i tifosi di poter vedere l’80% delle gare in televisione.

Durante l’incontro coi media il presidente della LVBP ha annunciato che il prossimo 24 novembre ci sarà l’esaltazione nella Hall of Fame di Valencia di Omar Vizquel e Robert Marcano.

Nello stadio Alfonso “Chico” Carrasquel ci sarà la gara inaugurale tra i campioni in carica, i Caribes de Anzoátegui che ospiteranno le Águilas del Zulia. La prima giornata si completerà con Tigres de Aragua-Navegantes Magallanes (stadio José Bernando Pérez di Valencia); Bravos de Margarita-Cardenales de Lara (stadio Antonio Herrera Gutiérrez di Barquisimeto) e Tiburones de La Guaira-Leones del Caracas (stadio Universitario di Caracas).

(di Fioravante De Simone)