(ANSA) – JUNCTION (TEXAS), 11 OTT – Riprenderanno con la luce del giorno le ricerche di quattro persone disperse in una alluvione che ha interessato in questi giorni il Texas, battuto da forti piogge. Erano all’interno di un’area per camper e roulotte travolta dalle acque tracimate da un vicino fiume. Per ora non è stata trovata alcuna traccia dei tre uomini e una donna che erano all’interno del camping, situato vicino al fiume South Llano a Junction, una città a circa 225 chilometri a ovest di Austin.