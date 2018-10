(ANSA) – ROMA, 11 OTT – Una ragazzina di 11 anni è morta in Georgia, negli Stati Uniti, a causa del passaggio di Michael, declassato da uragano a tempesta tropicale. Un albero è caduto sulla casa dove abitava, mercoledì pomeriggio, uccidendola. E’ la seconda vittima dell’uragano negli Usa: in Florida è morto un uomo, sempre per colpa di un albero che ha sfondato il tetto della sua abitazione.