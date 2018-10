(ANSA) – VERCELLI, 11 OTT – Svolta nelle indagini sull’omicidio di Antonello Bessi, l’artigiano 57enne ucciso a coltellate lo scorso 4 settembre nel garage di Vercelli in cui riparava biciclette. Giovanni Perini, pensionato di 70 anni incensurato amico della vittima, è stato fermato dalla polizia al termine di un lungo interrogatorio in cui ha confessato, salvo poi ritrattare tutto. Il fermo è stato convalidato e l’uomo si trova ora in carcere. Le indagini proseguono per stabilire il movente dell’omicidio. L’arma del delitto non è mai stata ritrovata.(ANSA).