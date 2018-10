(ANSA) – BRESCIA, 11 OTT – Gli avvocati di Umberto Bossi hanno depositato questa mattina negli uffici della Procura generale di Brescia la richiesta di affidamento in prova ai servizi sociali per il fondatore della Lega condannato ad un anno e 15 giorni per vilipendio al Capo dello Stato. “Adesso la Procura generale girerà gli atti al tribunale di Sorveglianza che fisserà un’udienza per affrontare la richiesta” ha spiegato l’avvocato Domenico Mariani. “Potremmo andare a discutere anche tra un anno visti i tempi della giustizia però – prosegue il legale – essendo protagonista Bossi l’udienza potrebbe anche essere fissata tra dieci giorni. Aspettiamo”.