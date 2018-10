(ANSA) – ROMA, 11 OTT – “La nostra intenzione e’ cercare di partire con il reddito di cittadinanza e quota 100 dopo il primo trimestre”. Lo ha detto il capogruppo M5S al Senato, Stefano Patuanelli, a margine dei lavori dell’Aula a Palazzo Madama. “Io ritengo che in primavera – prosegue – possono partire sia la riforma della Fornero che il reddito di cittadinanza: pensiamo che ci vorranno tre mesi per la questione dei centri per l’impiego, forse un mese in piu’. Ad aprile potranno partire i centri per l’impiego