(ANSA) – ROMA, 11 OTT – La presidenza della Camera ha inoltrato un sollecito ai gruppi parlamentari che non hanno ancora comunicato i propri componenti della commissione Antimafia. A quanto si apprende a Montecitorio, il presidente Fico ha firmato le lettere rivolte ai capigruppo in modo da permettere la composizione e dunque la prima convocazione dell’Antimafia, che a distanza di due mesi dal via libera della legge non è ancora stata formalmente istituita