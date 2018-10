(ANSA) – TARANTO, 11 OTT – Una fuga di gas, già rientrata e senza conseguenze per i lavoratori, si è verificata questa mattina durante la bonifica di una tubazione dell’impianto OG1 (Gasometro) nel tratto tra l’Acciaieria 1 e l’area Altiforni dell’Ilva di Taranto. Come da procedura, si è proceduto all’evacuazione del personale impegnato nel reparto – tra diretti e appalto – per motivi precauzionali. I lavoratori sono stati temporaneamente allontanati e raggruppati nel punto di raccolta di emergenza. Secondo prassi, viene immesso azoto dal lato gasometro che spinge il gas OG presente nella tubazione fino a farlo uscire da alcune “caminelle” appena fuori dall’Acciaieria 1. Fonti aziendali precisano che “il gas residuo, a causa delle condizioni climatiche, è stato rilevato nelle zone adiacenti tramite appositi rilevatori in dotazione al personale. A scopo precauzionale sono state immediatamente avviate le procedure di sicurezza. È già tutto rientrato e i lavoratori sono tornati nelle rispettive aree”.