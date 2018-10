(ANSA) – MILANO, 11 OTT – Con l’addio di Marotta alla Juventus ci saranno “più stimoli e più responsabilità” per tutti. Ne è convinto Massimiliano Allegri: “Più avanti – spiega il tecnico della Juventus, a margine di un evento pubblicitario – ci sarà una riorganizzazione interna della società come ha detto bene il presidente Agnelli, ci saranno più stimoli e più responsabilità da parte di tutti. C’è grande dispiacere, anche a livello affettivo”. Fabio Paratici sarà il nuovo responsabile dell’area sportiva ma Allegri non vuole parlare di mercato: “Rabiot? Non ha senso parlarne ora. Pogba? Gioca a Manchester e lo dobbiamo affrontare in due partite fondamentali per il passaggio del turno in Champions League”.