(ANSA) – ROMA, 11 OTT – Oltre 37 milioni di euro di nuovi investimenti e opere da realizzare sui territori della città, mediante l’assegnazione delle risorse ai singoli Municipi. A tanto ammonta la manovra sugli stanziamenti in conto capitale contenuta nell’ultima variazione al Bilancio di previsione 2018-2020, approvata dalla Giunta Capitolina e che verrà sottoposta al voto dell’Assemblea Capitolina. Il Comune sottolinea che più di 21 milioni di euro finanzieranno la manutenzione straordinaria delle strade di viabilità secondaria, di competenza municipale; i fondi restanti saranno destinati alla riqualificazione di scuole, asili, parchi, piazze, mercati o per la messa in sicurezza del territorio. “Dopo l’assestamento di Bilancio di fine luglio – dichiara la sindaca di Roma Virginia Raggi – era necessario uno ‘Sblocca cantieri’ dei Municipi. Una manovra dedicata ai territori per rispondere alle loro esigenze di intervento su strade, mercati, verde pubblico”.