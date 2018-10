(ANSA) – PARIGI, 11 OTT – Il Monaco ha esonerato Leonardo Jardim. Il tecnico portoghese paga una striscia di quattro sconfitte consecutive che hanno portato la squadra in zona retrocessione nel Ligue-1 francese ed all’ultimo posto nel proprio girone di Champions League. Jardim, alla guida del Monaco dal 2014, non è riuscito a cogliere una vittoria nelle ultime 10 partite, tra le varie competizioni. Nei ringraziamenti di rito il vicepresidente di Monaco, Vadim Vasilyev, ha detto che gli anni con Jardim in panchina “rimarranno come una delle pagine più belle nella storia del club”. Nel 2017 aveva vinto il campionato e raggiunto le semifinali di Champions. Al momento non c’è il nome di chi lo sostituirà, anche se la stampa avanza il nome dell’ex nazionale Thierry Henry.