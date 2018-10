(ANSA) – MILANO, 11 OTT – “Contro l’Ucraina l’Italia ha disputato una buona partita, diamo tempo a Mancini. Per la Nazionale vedo un futuro roseo visto i buoni giocatori nati fino al 2000. Ci sono poi momenti in cui crescono talenti migliori e talenti peggiori, ma non è tutto da buttare”. Così Massimiliano Allegri, a margine della presentazione al Samsung District di Milano del Galaxy A9, il primo smartphone al mondo con 4 fotocamere. Sul palco tra gli speaker ospiti anche il tecnico della Juve, di cui Samsung Electronics Italia è sponsor. Allegri è ottimista sul futuro del calcio italiano, nonostante la Nazionale non riesca a vincere dallo scorso 28 maggio e abbia mancato la qualificazione agli ultimi Mondiali. “Il calcio – nota – non è una scienza esatta. Dobbiamo crescere i bambini a farlo divertire, altrimenti perdono entusiasmo. Non bisogna ingabbiarli e tra qualche anno, forse, troveremo qualche giocatore di alto livello in più”.