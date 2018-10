(ANSA) – ROMA, 11 OTT – Alle 20, su RaiSport+HD (Canale 57 digitale terrestre) andrà in onda lo speciale dell’Uomo e il mare ‘Barcolana 50×50’. La rubrica di Raisport, curata come di consueto da Giulio Guazzini e montata da Roberto Toti, rende omaggio alla famosa regata Barcolana che quest’anno taglia il traguardo delle 50 edizioni. Nello Speciale le testimonianze qualificate dei protagonisti che in mezzo secolo di storia della Coppa d’Autunno hanno trasformato una regata da semplice appuntamento sportivo a evento internazionale della vela che, grazie al record di partecipanti iscritti, coinvolge il territorio con successo per oltre una settimana. Se ne parlerà con il presidente del circolo organizzatore Mitja Gialuz, con i velisti Mauro Pelaschier, Stefano Spangaro, accompagnati dalle testimonianze dei compianti Fulvio Molinari e dell’ammiraglio Agostino Straulino.