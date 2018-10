(ANSA) – ROMA, 11 OTT – Maurizio Sarri può tirare un sospiro di sollievo, perché Eden Hazard non lascerà il Chelsea. Il trasferimento al Real Madrid, che sembra sempre sul punto di essere perfezionato, per ora può attendere. E’ stato lo stesso asso belga a dichiararlo al tabloid Sun: “Lasciare Londra e il Chelsea? Non ci penso proprio”, le parole di Hazard che sta trattando il rinnovo contrattuale con il club di proprietà del russo Roman Abramovich. Si parla di una cifra che si aggira intorno alle 300 mila sterline a settimana, vale a dire poco meno di 18 milioni di euro netti a stagione.