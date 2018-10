(ANSA) – ALESSANDRIA, 11 OTT – “Abbiamo un accordo di base con il Flamengo e, come sapete, il mercato riapre a gennaio. Quindi, tutto avrà effetto da allora”. Il dt del Milan Leonardo, che oggi ha ricevuto nell’Alessandrino il premio Liedholm, ha confermato l’arrivo in rossonero, a gennaio, di Lucas Paquetà. “L’accordo è stato concluso, ma abbiamo ancora un po’ di strada da fare per arrivare all’ufficialità – ha aggiunto – C’è da pensare al Campionato e all’Europa League, non al mercato, che è chiuso. Avremo comunque tempo di parlarne. Oggi è un giocatore del Flamengo, deve giocare ancora 10 partite nel campionato brasiliano”.