(ANSA) – ROMA, 11 OTT – Almeno per il momento, Thierry Henry dovrà rinunciare alla panchina del Monaco, squadra che milita con scarsa fortuna nella Ligue 1 e che ha esonerato l’allenatore portoghese Leonardo Jardim. Lo assicura il ct del Belgio, Roberto Martinez, alla vigilia della sfida di domani in casa contro la Svizzera e valida per la 3/a giornata del Girone 2 della Nations League. “Posso garantire che (Henry) domani sarà in panchina con me. Quello che succederà dopo non lo so”, ha detto il ct del Belgio, parlando del proprio secondo. Il nome di Henry è stato accostato a diverse squadre nelle scorse settimane, ultima delle quali proprio il Monaco, che è in cerca di un tecnico e che può ingaggiare dunque l’ex attaccante francese.