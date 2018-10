(ANSA) – TRIESTE, 11 OTT – Le iscrizioni della Barcolana hanno superato quota duemila. Intorno alle 16.30 lo skipper Paolo Zucca con parte dell’equipaggio, Francesca Douglas Flaminio e Giovanni Anzellotti, ha registrato il Bavaria 31 “Mala” charterizzato in Istria. “Negli ultimi 10 anni le ho praticamente fatte tutte – spiega Zucca – ma non mi sarei mai aspettato di avere un moscone così prestigioso”. Molto soddisfatto il presidente di Barcolana Mitja Gialuz “quest’anno non inseguivamo il record, vedere che a due giorni dalla chiusura abbiamo già superato quota 2mila fa sicuramente piacere. Di certo sarà una 50/a edizione all’insegna della qualità visto che c’è il Vespucci, le Frecce Tricolore e delle barche che sono di altissimo profilo”. (ANSA).