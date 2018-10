(ANSA) – ALTOPASCIO (LUCCA), 11 OTT – Viaggiavano in dieci a bordo di un’utilitaria, senza assicurazione e con la revisione scaduta, e l’autista era anche senza patente. E’ quanto scoperto dalla polizia municipale di Altopascio (Lucca) che ha fermato il mezzo e multato il conducente. L’auto, una Polo Volkswagen di qualche anno fa, era condotta da un trentenne, residente a Capannori che non ha mai sostenuto l’esame di guida. A bordo c’erano passeggeri di varie nazionalità alcuni dei quali già conosciuti dalle forze dell’ordine. La sanzione si aggira sui 6mila euro, di cui 5mila solo per la guida senza patente, mentre la macchina è stata posta sotto sequestro.