(ANSA) – ROMA, 11 OTT -Arturo Vidal a Barcellona è ormai diventato un caso. Le esternazioni via social del cileno, prelevato in estate dal Bayern Monaco, a causa del mancato impiego da parte dell’allenatore Ernesto Valverde, hanno fatto infuriare la dirigenza del club blaugrana. Da quando è arrivato al Camp Nou, il centrocampista ha collezionato solo 6 presenze, ma solo 2 da titolare, e questo ha acuito il suo malumore. Dopo la partita di Champions a Londra, con Arthur preferito a lui fin dall’inizio, la rabbia di Vidal si è concentrata su Instagram. La replica del Barca non si è fatta attendere ed è arrivata per bocca del dg Pep Segura che, al Mundo deportivo, ha detto: “Certe reazioni, da un lato, si possono considerare positive, perché dimostrano che vuole integrarsi e aiutare la squadra. Vidal si sente frustrato, perché non ha più minuti a disposizione. La parte negativa è che deve essere cosciente di far parte di una grande squadra, con grandi giocatori. E deve lavorare avendo rispetto per i compagni, per l’allenatore e il club”.