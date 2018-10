(ANSA) – FIRENZE, 11 OTT – Dopo l’amichevole pareggiata ieri sera a Genova con l’Ucraina, gli azzurri sono tornati ad allenarsi a Coverciano dove sono arrivati ieri notte con un treno charter. Sessione defaticante per i giocatori impiegati ieri, partitella d’allenamento contro la Primavera della Fiorentina per chi non ha giocato. Mancini ha confermato il modulo 4-3-3, ma non è escluso qualche cambiamento nella formazione titolare per la trasferta di domenica contro la Polonia, decisiva per la Nations League. Domani previsto doppio allenamento, sabato mattina la partenza.