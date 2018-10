ROMA. – Cinquanta’anni fa, l’11 ottobre del 1968, partiva l’Apollo 7, il primo volo spaziale con uomini a bordo del programma Apollo della Nasa. Gli astronauti Walter Marty Schirra, Donn Fulton Eisele e Ronnie Walter Cunningham passarono 11 giorni nello spazio, mentre orbitavano attorno alla Terra per testare il modulo di comando che era stato progettato per portare l’uomo sulla Luna.

Lanciata dalla base dell’Air Force di Cape Canaveral che allora si chiamava Cape Kennedy, la missione Apollo 7 fu un passo cruciale nell’intento di portare l’uomo sulla Luna entro la fine di quel decennio, come aveva promesso il presidente John Kennedy. Solo due mesi dopo infatti la Nasa lanciò l’Apollo 8, la prima capsula con equipaggio ad entrare nell’orbita lunare, in una missione audace che aprì definitivamente la strada a quella dell’Apollo 11 che atterrò sulla Luna e che sarebbe stata molto più rischiosa senza i test dell’Apollo 7.

La missione dell’Apollo 7 fu un successo ingegneristico: tutti i sistemi, rileva la Nasa, funzionarono in modo soddisfacente e gli obiettivi dei test furono soddisfatti, nonostante il raffreddore che colpì gli astronauti e un po’ di tensione tra equipaggio e personale di terra.

Quel volo servì a testare tutte le procedure e anche le prestazioni dell’equipaggio e avvenne in un clima di grande emozione, a 21 mesi dalla tragedia dell’Apollo 1, nella quale morirono tre astronauti della Nasa, a causa dell’incendio del veicolo sulla rampa di lancio, durante un’esercitazione. L’incidente aveva portato la Nasa a modificare la capsula, per migliorarne la sicurezza, e a programmare tre lanci senza equipaggio per testare il razzo Saturn V, il modulo lunare e il modulo di comando.

Quella missione così cruciale per ‘conquistare’ la Luna fu anche segnata dai record. Con quel volo Schirra, che era il comandante dell’equipaggio, diventava il primo astronauta a fare tre viaggi nello spazio: faceva parte dei magnifici sette, ossia il primo gruppo di astronauti della Nasa selezionato nel 1959, e aveva già volato due volte nei programmi Mercury e Gemini. Per Eisele e Cunningham, invece, era il primo volo spaziale.

La missione Apollo 7 fu anche la prima a collegarsi in diretta televisiva dallo spazio: ci furono sette collegamenti e nel primo l’equipaggio aprì la diretta mostrando un cartello con la scritta ‘Dalla deliziosa sala Apollo in cima a tutto’, per poi puntare la telecamera verso gli oblò per mostrare il panorama al pubblico, mentre la capsula sorvolava la Florida.

(di Monica Nardone/ANSA)